Красноярск, 23 октября, 2019, 07:32 — ИА Регнум. Сотрудники ДПС в Красноярске задержали водителя, сбившего пешехода и попытавшегося скрыться. Видео погони и задержания 23 октября опубликовал региональный портал newslab.ru.

Цитата из х∕ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР Погоня

По информации пресс-службы красноярского полка ДПС, 22 октября полицейский патруль заметил белую «Тойоту», на которую была получена ориентировка, и потребовал водителя остановиться. Водитель автомобиля попытался скрыться в районе улицы Судостроительная.

«Сотрудники Госавтоинспекции сразу же начали преследование. Через несколько минут правонарушитель был остановлен и задержан. Им оказался 20-летний житель краевого центра, который никогда не получал водительского удостоверения. Признаков опьянения у водителя выявлено не было», — говорится в сообщении пресс-службы.

Водителю «Тойоты» инкриминируются следующие нарушения: оставление места ДТП, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, управление незастрахованным транспортом, неповиновение законному требованию сотрудника полиции, причинение легкого вреда здоровью пешехода. Он уже начал отбывать административный арест на 12 суток.

Пострадавший от наезда 34-летний мужчина получил незначительные травмы.