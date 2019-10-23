Москва, 23 октября, 2019, 06:38 — ИА Регнум. Расходы на функционирование медвытрезвителей в России, в случае их воссоздания, могут составить порядка одного миллиарда рублей в год. Об этом сообщил ТАСС один из авторов законопроекта, глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Цитата из к/ф «Сто грамм для храбрости». Реж. Борис Бушмелёв, Анатолий Маркелов, Георгий Щукин.1976. СССР В вытрезвителе

По его словам, данная цифра получена на основании статистики, собранной в субъектах Федерации, где уже действуют муниципальные вытрезвители. В минувшем году 21 такое учреждение в семи российских регионах потратило на обслуживание 65 тысяч нетрезвых лиц чуть более 120 млн рублей, то есть в среднем по 1800 рублей на человека, отметил Рязанский.

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Как передавало ИА REGNUM, 22 октября комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал депутатам принять законопроект о вытрезвителях в первом чтении. Неделей ранее проект также был поддержан комитетом по охране здоровья нижней палаты парламента.

Законопроектом предполагается наделить власти регионов правом создавать вытрезвители на основании государственно-частного и муниципально-частного партнёрства. В ходе обсуждений документа возникли вопросы по финансированию таких учреждений с учётом и без того непростого финансового положения регионов и муниципалитетов.