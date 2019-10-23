Новосибирск, 23 октября, 2019, 06:18 — ИА Регнум. В Новосибирской области разработан проект закона об организации деятельности пунктов приёма и отгрузки древесины на территории региона и о внесении изменений в закон об административных. Цель законопроекта — сохранение и рациональное использование лесов, предотвращение их незаконного лесопользования, сообщили ИА REGNUM в Законодательном собрании области.

Древесина

Инициаторы надеются выявить пункты, которые работают нелегально либо полулегально. Законопроектом предлагается обязать владельцев пунктов приёма и отгрузки древесины поставить их на учёт в областном исполнительном органе государственной власти, уполномоченном в сфере лесных отношений.

Также устанавливается порядок приёма и отгрузки древесины в таких пунктах и обязанность владельцев пунктов ежемесячно предоставлять отчёт о принятой и отгруженной древесине.

Как отметили в новосибирском областном парламенте, в Красноярском крае, Томской и Иркутской области уже приняты соответствующие региональные законы, которые уже показали свою эффективность.

Проектом закона предусмотрено внесение в закон «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» изменений, устанавливающих административную ответственность за нарушения.

Депутаты решили внести проект закона на сессию Законодательного собрания для рассмотрения и принятия в первом чтении.