Токио, 23 октября, 2019, 05:25 — ИА Регнум. Более 42 тысяч домов в восьми префектурах Японии до сих пор остаются без водоснабжения из-за стихийных бедствий, вызванных тайфуном «Хагибис», передаёт телеканал NHK.

FramaKa Последствия тайфуна

Наибольшее число пострадавших домов остается в префектуре Фукусима, где около 35 тысяч домов остались без воды.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно последним данным, в результате стихийных бедствий, вызванных тайфуном «Хагибис», в Японии погибли 84 человека, ещё девять числятся пропавшими без вести. В ряде регионов страны продолжается восстановление пострадавшей от тайфуна инфраструктуры. Из-за этого властям Японии пришлось перенести парад в честь вступления на престол нового императора на ноябрь.