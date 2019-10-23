Ростовская область, 23 октября, 2019, 04:39 — ИА Регнум. В сети появилось видео с места перестрелки на хуторе Чернозубовка в Ростовской области, в результате которой погибли пять человек. Кадры приводит на своей странице в YouTubе канал «360».

Paul Wordingham Стрельба

В ролике видно большое количество полицейских автомобилей, на место также прибыли многочисленные кареты скорой помощи.

Как передавало ИА REGNUM, днём 22 октября на хуторе в Орловском районе Ростовской области произошла перестрелка между местными жителями, в результате чего погибли пять человек были убиты, двое получили тяжёлые ранения. Ещё трое предполагаемых участников перестрелки скрылись.

По предварительным данным, поводом для перестрелки послужил конфликт между фермерами из-за участков для выпаса скота. Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Убийство».