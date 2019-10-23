Москва, 23 октября, 2019, 04:41 — ИА Регнум. Мотоциклисты смогут проходить упрощенный курс подготовки для получения прав на управление легковым автомобилем в соответствии с приказом, подготовленным Минпросвещения. Об этом 23 октября сообщает «Коммерсантъ».

Мотоциклист

По информации издания, приказ прошел согласование с МВД, Минтрансом, Минздравом и сейчас согласовывается с другими структурами власти.

В настоящее время у гражданина с мотоциклетными правами есть теоретическая возможность (в соответствии с приказом Минобрнауки №1408) при обучении в автошколе зачесть базовый теоретический курс, изученный им ранее. На практике такая возможность малодоступна.

Новый приказ позволит мотоциклисту ограничиться прохождением только практических занятий по вождению автомобиля, что не только упростит для него обучение, но и снизит стоимость курса на 20−25%.

Вместе с тем некоторыми экспертами отмечается, что в последнее время чаще получается наоборот — мотоцикл покупается после легкового автомобиля. И то, что программ переобучения с легковой на мотоциклетную категорию нет, а теоретическая часть курса для обеих категорий одинаковая — это плохо.

«У мотоциклистов при обучении теории есть своя специфика. Никто не изучает, что такое контрруление, как проводить инструктаж с пассажирами перед поездкой и другие нюансы», — считает координатор программы «Мотограждане» Павел Сосков.

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