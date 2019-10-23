Оттава, 23 октября, 2019, 04:25 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп по телефону поздравил премьер-министра Канады Джастина Трюдо с победой Либеральной партии на парламентских выборах в стране, передает телеканал CTV.

White House Дональд Трамп и Джастин Трюдо

Американский лидер также поздравил Трюдо с переизбранием на пост премьер-министра Канады. В ходе телефонных переговоров Трамп также высказал заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с канадским правительством. Отмечается, что в ходе разговора также обсуждалась и ситуация в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, Либеральная партия Канады победила на прошедших 21 октября парламентских выборах. Однако либералам не удалось получить поддержку большинства в Палате общин. Таким образом им придется формировать правительство меньшинства.