В МЧС рассказали о порядке действий при угрозе катастрофического затопления
Москва, 23 октября, 2019, 03:59 — ИА Регнум. МЧС России разработало рекомендации для граждан о действия при угрозе катастрофического затопление. Соответствующая памятка опубликована на официальном сайте ведомства.
Согласно рекомендациям, при сигнале «Угроза катастрофического затопления» необходимо взять с собой документы, ценности, предметы первой необходимости, запасы питьевой воды и продовольствия на двое-трое суток.
Покидая дом, чтобы отправиться в убежище, необходимо отключить электричество, газ, воду, плотно закрыть окна, двери, вентиляционные и другие отверстия в помещении.
После выхода из дома рекомендуется занять ближайшее возвышенное место (ствол крупного дерева, верхние ярусы прочных сооружений) и оставаться там до прибытия помощи.
При отсутствии подходящих строений следует спрятаться за любую преграду: дорожную насыпь, большие камни, деревья. При этом необходимо крепко держаться за выступающие предметы.
Одновременно с этим МЧС рекомендует действовать по ситуации в соответствии с рекомендациями, содержащимися в информационном сообщении ведомства.