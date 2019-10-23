Красноярск, 23 октября, 2019, 03:22 — ИА Регнум. В Красноярском крае 23 октября ожидаются ветер, мокрый снег, гололёд. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом ГУ МЧС, ссылаясь на прогнозы гидрометеоцентра.

Nikolay Bondar Гололёд

По данным спасателей и синоптиков, 23 октября на юге Таймырского муниципального района прогнозируются порывы южного ветра 15−20 м/с, местами 25−27 м/с, метель.

В Туруханском районе местами пройдут сильные осадки — снег, мокрый снег. Порывы юго-западного ветра будут достигать 15−18 м/с.

В центральных и южных районах Красноярского края прогнозируется отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На автодорогах — гололедица.

Также в МЧС предупредили о сильном снеге местами в южных районах. На дорогах также гололедица, на проводах и деревьях возможно отложение мокрого снега.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии из-за снега и гололёда 22 октября на дороги вышла тяжёлая техника.

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