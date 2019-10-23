Благовещенск, 23 октября, 2019, 03:18 — ИА Регнум. Командующий Восточным военным округом Герой России генерал-лейтенант Геннадий Жидко с офицерами управления штаба округа прибыл в Приамурье для проверки боеготовности войск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ВВО.

Mil.ru Геннадий Жидко

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В Приамурье расквартированы части и соединения 35-й общевойсковой армии, которые и будут проверены в ходе учений в рамках сдачи итоговой проверки за 2019 год обучения.

Первыми по тревоге подняты мотострелковая и артиллерийская бригады, а также зенитно-ракетная бригада, которые выдвинулись в назначенные районы. Всего задействовано более 4 тысяч военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южном военном округе расчёты тактических ракетных комплексов «Искандер-М» провели пуски ракет по назначенным полигонам.