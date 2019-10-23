Абакан, 23 октября, 2019, 03:11 — ИА Регнум. Совет депутатов столицы Хакасии — города Абакана — 25 октября созывает внеочередную сессию. Как сообщили ИА REGNUM в горадминистрации, в повестке сессии будет рассмотрен один вопрос — о назначении досрочных выборов главы Абакана.

Annenkoan Абакан

Депутаты могут принять решение о назначении досрочных выборов мэра на 22 декабря 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1995 года Абаканом руководил Николай Булакин. Он неоднократно переизбирался на должность мэра. 14 октября 2019 года Булакин погиб в ДТП на территории Красноярского края. Предположительно, мэру за рулём автомобиля стало плохо с сердцем. Абакан простился с Николаем Булакиным 16 октября.