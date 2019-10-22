Москва, 23 октября, 2019, 02:56 — ИА Регнум. Cамолёт радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании 22 октября совершил полёт вблизи западных границ России. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

U.S. Air Force Разведывательный самолёт RC-135

Согласно сообщению, самолёт Boeing RC-135W с бортовым номером ZZ666 вылетел с авиабазы Милденхолл и около 17:25 по московскому времени был замечен у границы Калининградской области.

Напомним, ранее сегодня в Минобороны России сообщили, что истребители военно-воздушных сил Южной Кореи и Японии сопровождали российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС во время их планового полёты над дальневосточными акваториями.