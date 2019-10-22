Якутск, 23 октября, 2019, 02:56 — ИА Регнум. «Ушатом холодной воды» назвал опубликованные данные Росстата о снижении доли наименее обеспеченных групп населения кандидат экономических наук, независимый эксперт-аналитик по вопросам экономики Юрий Данилов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бедность

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«На днях Росстат в своём отчёте «нарисовал» рост реальных располагаемых доходов населения в третьем квартале 2019 года после годового падения сразу на 3%. После этого гражданам России, которые погрязли в кредитной кабале и едва сводят концы с концами, только надеяться на чудо и ждать выполнения в полной мере «майских» и подобных им Указов президента России Владимира Путина многочисленными начальниками.

Но сегодня тот же Росстат вылил ушат холодной воды на головы радовавшихся, приведя другую статистику, что почти половине российских семей (49,4%) их доходы позволяют оплачивать только продукты питания и одежду! Правда, при этом гордо отметив рост во втором квартале 2019 года аж на 0,2%. Росстат считает, а население нищает», — прокомментировал Юрий Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в 2019 году в России наблюдается сокращение доли наименее обеспеченных групп населения. Доля семей, которым хватает доходов только на еду, сократилась с 15,2% в первом квартале до 14,1% во втором, а доля домохозяйств, заявивших о нехватке средств даже на питание, сократилась с 0,8% до 0,7%.