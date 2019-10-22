Анкара, 23 октября, 2019, 02:38 — ИА Регнум. Турция не собирается продолжать военную операцию на северо-востоке Сирии после отхода курдских отрядов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление турецкого министерства обороны.

U.S. Army Турецкие солдаты

Ведомство отмечает, что Соединенные Штаты заверили Турцию о полном отходе курдских отрядов из зоны проведения операции «Источник мира». В связи с этим Анкара не видит необходимости продолжать операцию в этом регионе, так как все изначальные цели были достигнуты.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Соединенные Штаты в нарушении своих обещаний по Сирии. По его словам, данные Вашингтоном обещания для приостановки турецкой военной операции были нарушены. В связи с этим Анкара не исключает принятия «необходимых шагов» для борьбы с «террористами».