Владивосток, 23 октября, 2019, 02:53 — ИА Регнум. Данные Росстата, свидетельствующие о снижении числа домохозяйств с низкими доходами, возможно и реальны, но сам процент роста доходов настолько мал, что трубить о нём на всю страну преждевременно, прокомментировал последние статистические данные корреспонденту ИА REGNUM депутат Законодательного собрания Приморья Владимир Хмелёв.

Бедность

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Депутат отметил, что статистика является «вещью лукавой», что подтверждалось в разные времена, и «стучать в барабаны» по поводу роста доходов на 0,1% — это абсурд, так как эта цифра значительно меньше среднестатистической погрешности.

«Микроскопические повышения доходов тут же съедаются повышением различных прямых и косвенных затрат домохозяйств», — уверен депутат.

Однако, депутат допускает мысль о том, что в России, после некоторого падения, начался рост доходов населения, но его объёмы таковы, что трубить об этом на всю страну по меньшей мере преждевременно.

«Правительству нужно показывать результаты своей работы, которые на самом деле не очень хорошие, поэтому и трубят даже о десятой доли процента», — считает Владимир Хмелёв.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным социологических опросов, в России стало больше людей, утративших надежду на улучшение жизни.

Согласно приведённым данным, доля семей, которым хватает доходов только на еду, сократилась с 15,2% в первом квартале до 14,1% во втором, а доля домохозяйств, заявивших о нехватке средств даже на питание, сократилась с 0,8% до 0,7%.