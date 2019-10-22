Окленд, Новая Зеландия, 23 октября, 2019, 02:31 — ИА Регнум. Крупный пожар, разгоревшийся в строящемся конференц-центре SkyCity Convention Centre новозеландского Окленда, до сих пор не потушен, сообщает агентство Reuters.

ГУ МЧС РФ по Самарской области Тушение пожара

Из-за пожара в городе перекрыты ближайшие улицы, а также эвакуированы работники предприятий, располагающихся в соседних зданиях. Агентство отмечает, что пожар продолжается на объекте почти сутки. По данным экстренных служб, пострадавших в результате пожара нет. Стоит отметить, что это здание предполагалось использовать для проведения мероприятий саммита АТЭС в 2021 году. Однако теперь проведение саммита в стенах конференц-центра под вопросом.

«Нужно понимать, что это происшествие поставило под угрозу проведение саммита АТЭС в этом конференц-центре», — заявил мэр города Фил Гофф.

Гофф подчеркнул, что городская администрация уже работает с правительством Новой Зеландии и разрабатывает запасной план на этот случай.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября сильный пожар возник на крыше строящегося конференц-центра SkyCity Convention Centre в Окленде. Экстренные службы сообщали, что в целях безопасности из здания были эвакуированы сотни человек.