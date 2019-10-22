Петропавловск-Камчатский, 23 октября, 2019, 02:16 — ИА Регнум. Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой до 3500 метров днем 22 октября, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

NASA Вулкан Шивелуч

Сообщается, что шлейф пепла начал распространяться к юго-востоку от вулкана. Выпадения пепла в населенных пунктах Камчатки зафиксировано не было, однако в ведомстве не исключают возможности пеплопада. Отмечается, что международных трасс движения самолетов в районе вулкана не проходит, туристических групп в опасном районе не зарегистрировано. Вулкану присвоили оранжевый код авиационной опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой 3,5 километра. После выброса не было зафиксировано выпадения пепла в населенных пунктах Камчатского края. Также выброс не угрожал маршрутам международных воздушных судов.