Киев, 23 октября, 2019, 00:48 — ИА Регнум. Два человека погибли и ещё один получил ранения в результате взрыва гранаты вечером 22 октября в центре Киева. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

пехотинец Ручная граната

Инцидент произошёл возле бара «Пророк» на улице Пушкинской. По свидетельствам очевидцев, двое мужчин, один из которых — участник боевых действий в Донбассе, сидели на ступеньках заведения. Отмечается, что перед тем как боеприпас взорвался, мужчины вертели его в руках.

Как сообщается, в результате взрыва один из мужчин скончался на месте, а второй умер в карете скорой помощи. Кроме этого, ранения получила проходившая мимо девушка.

Место происшествия в настоящее время оцеплено, полиция проводит следственные действия.