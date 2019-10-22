Минск, 22 октября, 2019, 23:52 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение оперативно разработать меры адекватного реагирования на размещение в Литве у белорусских границ бронетанковой техники и контингента Вооруженных сил США. Об этом 22 октября, сообщил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась.

President.gov.by Александр Лукашенко

Госсекретарь Зась напомнил, что на территории Литвы никаких американских подразделений до сих пор не было. Но теперь военные США появиляются на крупнейшем в Литве полигоне «Пабраде», который расположен всего в 15 километрах от границы Белоруссии. Там будет размещено бронетанковое подразделение армии США.

Лукашенко прямо пригрозил Литве ответом, если бронетанковое соединение США будет размещено на полигоне «Пабрад». Глава Белоруссии поставил задачу госсекретарю Совбеза Белоруссии и министру обороны подготовить план реагирования на решение властей Литвы разместить американских военных на литовской территории.