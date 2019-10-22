Мурманск, 22 октября, 2019, 23:44 — ИА Регнум. В Мурманске оглашен приговор предпринимателю, обманувшему Вооруженные силы России на 6 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Минобороны России Северный флот

Фирма бизнесмена, будучи исполнителем контракта по ремонту кранового оборудования арсеналов Северного флота ВМФ России, использовала бывшие в употреблении запчасти, в результате чего вскоре после проведения ремонтов техника Вооруженных сил выходила из строя.

Директора предприятия обвинили в хищении государственных средств в особо крупном размере — более 6 миллионов рублей.

Приговором суда предпринимателю назначено 3,5 лет лишения свободы в колонии-поселении с возмещением причиненного ущерба.