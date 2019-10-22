Анкара, 22 октября, 2019, 23:36 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США не полностью выполнили свои обещания по Сирии и Анкара готова предпринять необходимые меры. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает телеканал NTV.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган сказал, что не все договоренности в рамках соглашения Анкары и Вашингтона о приостановлении турецкой военной операции «Источник мира» в Сирии были выполнены.

«Данные (США — ИА REGNUM) обещания не были полностью выполнены. Мы примем результаты, предпримем необходимые шаги. Если мы пойдем на уступки, то проложим путь для террористов», — сказал Эрдоган.

Напомним, что 120 часов перемирия на северо-востоке Сирии, установленные по соглашению между Турцией и США истекли. За это время курдские формирования «Силы народной самообороны» должны были быть выведены с северо-востока Сирии.