Минск, 22 октября, 2019, 23:32 — ИА Регнум. Белорусская общественность 21 октября приняла участие в международной акции солидарности с литовскими политзаключёнными. Восемь организаций передали в посольство Литвыобращение к руководству прибалтийской республики, выразив возмущение преследованием граждан за инакомыслие с указанием на «сфабрикованное спецслужбами Литвы уголовное дело, главным обвиняемым по которому проходит известный публицист и общественный деятель Альгирдас Палецкис».

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Под обращением поставил свою подпись председатель Республиканского совета общественного объединения «За демократию, социальный прогресс и справедливость», экс-депутат Национального собрания Белоруссии Валерий Драко. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM он отметил, что «это не первое наше обращение по поводу незаконного задержания Альгирдаса Палецкиса».

«Более года находится в застенках Палецкис, — констатировал белорусский общественник. — «Шьют» ему дело о шпионаже».

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По мнению Драко, основания для уголовного преследования литовского антифашиста совсем не очевидны. Дело имеет ярко выраженный политический характер и является наглядным примером борьбы с инакомыслием.

«В Литве развязана «охота на ведьм», — уверен Драко. — Это окончится плохо, потому что всегда оканчивалось плохо».

Представитель белорусского гражданского общества отметил: своим очередным заявлением по новому «делу Палецкиса» и личным присутствием руководителей НГО Белоруссии у врат литовского посольства «мы добиваемся обращения внимания властей Литвы на ненормальное отношение к инакомыслию».

«Мы искренне желаем и ждём положительного решения по «делу Палецкиса», — сказал руководитель белорусского Республиканского совета общественного объединения «За демократию, социальный прогресс и справедливость».

«Положительное решение — это освобождение Палецкиса из-под стражи», — уточнил Драко.

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