Анкара, 22 октября, 2019, 23:29 — ИА Регнум. США не выполнили своих обещаний, данных при заключении соглашения с Анкарой о приостановке турецкой военной операции «Источник мира» в Сирии, заявил 22 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Об этом сообщил телеканал NTV.

«Данные обещания не были выполнены целиком. Мы предпримем необходимые шаги. Но если мы пойдем на уступки, то откроем дорогу для террористов», — цитирует слова Эрдогана телеканал NTV.

Стоит отметить, что ранее глава Пентагона заявил журналистам, что курдам требуется больше времени для отвода вооруженных формирований от границы с Турцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября США и Турция заключили соглашение о приостановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии на 120 часов, за которые Вашингтон обещал обеспечить отвод курдских отрядов от границы.