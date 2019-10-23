Нью-Дели, 23 октября, 2019, 07:26 — ИА Регнум. Железные дороги Индии намерены проложить новые маршруты для движения скоростных поездов на направлениях Дели-Мумбаи и Дели-Калькутта. Об этом 22 октября сообщило индийское новостное издание «Наводая».

Железная дорога

В своей речи на открытии Международной железнодорожной конференции — 2019 председатель Совета индийских железных дорог Винод Кумар Ядав заявил, что помимо совместного японско-индийского проекта сверхскоростного поезда Мумбаи-Ахмедабад индийские власти намерены запустить скоростные поезда на маршрутах Дели-Мумбаи и Дели-Калькутта. Скорость движения на новых железных дорогах составит около 160 км/ч. В настоящее время средняя скорость движения поездов в Индии не превышает 99 км/ч. Общая стоимость реализации проектов оценивается в 180 млрд рупий (примерно 2,54 млрд долларов).

Напомним, что в декабре 2015 года правительства Индии и Японии договорились о строительстве первой в Индии сверхскоростной железной дороги на маршруте Мумбаи-Ахмедабад. Скорость движения поездов на данном маршруте составит 320 км/ч, что позволит сократить время в пути с восьми до двух часов. Правительство Японии также выделило Индии финансовую помощь на реализацию данного проекта. Кредит на сумму около 12,5 млрд долларов был предоставлен индийской стороне на льготных условиях по ставке 0,1% на 50 лет.