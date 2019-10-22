Мехико, 22 октября, 2019, 23:11 — ИА Регнум. Полицейские провели антинаркотический рейд в столице Мексики, 22 октября передает агентство Reuters.

sari huella Мексиканские полицейские

В ходе спецоперации в районе Тепито в Мехико был арестован 31 подозреваемый член наркокартеля и уничтожены две нарколаборатории по производству синтетических наркотиков.

Также сообщается об изъятии у преступников более двух тонн марихуаны и 20 килограмм кокаина, крупной суммы денег и большого количества единиц огнестрельного оружия и гранат.

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