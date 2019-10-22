Осло, 22 октября, 2019, 23:23 — ИА Регнум. Женщина, входившая в состав экипажа, была эвакуирована с борта российского ледокола «Тор», подавшего ранее сигнал бедствия у берегов Норвегии. Об этом 22 октября сообщило посольство РФ в Норвегии на странице в Facebook.

F l a n k e r Сигнал SOS

Один член команды, женщина, была эвакуирована с травмами в больницу города Олесунд. Ситуация на борту ледокола находится под контролем экипажа. В настоящее время принято решение о движении по дальнейшему маршруту.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российский ледокол «Тор» по ошибке подал сигнал бедствия из-за сбоя оборудования. Судно следовало из Санкт-Петербурга в Ямало-Ненецкий АО.

Позднее стало известно, что из-за шторма у ледокола произошла остановка двигателей. По данным спасательной службы Норвегии, команде удалось запустить два двигателя из четырёх, о пострадавших на борту судна не сообщалось.

В настоящее время сотрудники посольства РФ в Норвегии находятся в постоянном контакте с экипажем, Объединенным центром координации поисково-спасательных операций Южной Норвегии, судовладельцем ФГУП «Росморпорт» и больницей в Олесунде.