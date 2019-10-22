Минск, 22 октября, 2019, 23:07 — ИА Регнум. Представители белорусской общественности 21 октября вручили литовским дипломатамобращение к парламенту Литвы и литовскому президентуГитанасу Науседе, предложив «приложить все силы для скорейшего прекращения преследования литовских диссидентов». Поводом стало рассмотрение в суде Клайпеды ходатайства литовской прокуратуры о продлении срока содержания под стражей литовского антифашиста и публицистаАльгирдаса Палецкиса.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусский флаг

Сегодня, 22 октября, клайпедский суд решил оставить литовского антифашиста в сизо на два месяца. Секретарь-координатор белорусского Республиканского общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза» Леонид Школьников, поставивший свою подпись под переданным в литовское посольство обращением, рассказал корреспонденту ИА REGNUM о мотивах участия в международной акции солидарности:

Мы вручили эту петицию в посольство Литовской Республики в Республике Беларусь в знак протеста против содержания под стражей Альгирдаса Палецкиса — известного левого политического деятеля Литвы, который занимает ясно выраженную антифашистскую позицию. Эта позиция близка менталитету белорусского народа.

Широко известно, что фашисты в своё время разгулялись на белорусской земле — не только немецкие, но и литовские. Погиб здесь, у нас, каждый третий, а сам республика была разрушена, разграблена. Этот факт белорусский народ не может забыть и никогда не забудет.

Мы не вмешиваемся во внутренние дела ни Литвы, ни Украины, где сегодня фашистские и профашистские власти. Мы будем строить добрососедские отношения с этими государствами. Будем предлагать варианты сотрудничества и дружбы. Мы не раз были с литовцами в одном государстве. Однако наши соседи должны учитывать антифашистский менталитет народа Белоруссии и понимать, что наши отношения — между Белоруссией и Литвой, между Белоруссией и Украиной — не могут строиться на неприемлемой для нас основе, без учёта антифашистского менталитета нашего народа.