Рим, 22 октября, 2019, 22:56 — ИА Регнум. Властям Италии следует снижать налоги для того, чтобы добиться снижения уровня уклонения от их уплаты, сказала в эфире Sky во вторник, 22 октября, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Цитата из м/ф «Ограбление по...». реж. Ефим Гамбург. 1978. СССР

Простое ужесточение наказаний за уклонение, которое предлагает нынешнее правительство, приведет к обратным результатам, полагает Мелони.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по данным экспертов, Италия занимает первое место в ЕС по уровню уклонения от уплаты НДС. Власти страны рассматривают возможность введения уголовного наказания за уклонения в особо крупных размерах.