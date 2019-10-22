Турин, Италия, 22 октября, 2019, 22:52 — ИА Регнум. Ущерб для сельского хозяйства от обрушившихся на север Италии сильных ливней будет измеряться в миллионах евро, заявили во вторник, 22 октября, в профильной национальной ассоциации.

Василий Поленов. Ливень. 1874

150 производств до сих пор остаются отрезанными от коммуникаций, отметили в ассоциации.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, из-за вызванных сильными ливнями ДТП на севере Италии погибли по меньшей мере два человека.