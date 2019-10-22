Сочи, Краснодарский край, 22 октября, 2019, 22:31 — ИА Регнум. Достигнутые президентами России и Турции договоренности — это политическая победа России и Сирии и поражение курдов и США, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян во вторник, 22 октября, комментируя заявления Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Курдистана

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в соответствии с договоренностями Путина и Эрдогана курдские силы самообороны должны покинуть 30-километровую зону вдоль границы с Турцией. Их отводом займутся военная полиция РФ и погранслужба Сирии. Контроль буферной территории (10 км от границы с Турцией) будут осуществлять турецкие и российские патрули.

«Согласно подписанному меморандуму, Турция лишается возможности расширить зону проводимой военной операции и ограничится зачисткой достаточно небольшой территории.

При этом официальное правительство Сирии и российские войска получают возможность занять огромные территории, которые раньше контролировались курдскими силами самообороны и США.

Фактически договоренности практически ликвидируют курдский фактор в Сирии, а также ещё раз демонстрируют полное поражение американцев.

Что же касается курдов, то неверная политическая оценка и выбор союзника сыграли злую шутку — ещё год назад, сделав ставку на Асада и Россию, вполне можно было сохранить субъектность, а сейчас речь уже идёт о спасении жизней», — отметил Леонид Нерсисян.