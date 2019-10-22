Москва, 22 октября, 2019, 22:34 — ИА Регнум. Экс-глава Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте (СПЧ) Михаил Федотов поделился мыслями по поводу своего ухода с должности и ротации в составе СПЧ. Интервью с Федотовым 22 октября опубликовал портал «Медуза».

Kremlin.ru Михаил Федотов

Федотов сообщил, что, хотя решение президента России Владимира Путина о его отставке и было неожиданным, но, тем не менее, было ожидаемо. Это связано с тем, что Федотову уже исполнилось 70 лет, а по закону нельзя занимать руководящую должность после достижения такого возраста.

При этом Федотов пояснил, что вопрос с отставкой решён окончательно и коллективное обращение членов СПЧ ничего не изменит, но экс-глава СПЧ выразил своё признание членам Совета за их позицию по этому вопросу.

Также Федотов рассказал, что до отставки он виделся с президентом России в сентябре, но разговор был на другие темы, уход с поста председателя СПЧ с Путиным не обсуждался.

Кроме того, Федотов добавил, что за время его работы на посту председателя СПЧ совет сделал много полезного. Это амнистии и новые законы, а также экспертные заключения, ставшие основой законопроектной и правоприменительной деятельности. Это работа с тысячами людей и выездные заседания Совета в российских регионах.

Федотов отметил, что, по его мнению, в СПЧ приходят только достойные люди и выразил надежду, что вся работа, которая не была доведена до конца, будет завершена новым составом Совета.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ротацией кадровые изменения в составе Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте (СПЧ).