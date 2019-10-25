13:00 23.10.2019

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану не нужны сирийские территории, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов.

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Об этом: Идею о возрождении Эрдоганом Османской империи назвали страшилкой

Подробности в материале: Генсек НАТО прокомментировал договорённости путина и Эрдогана по Сирии

Также Столтенберг приветствовал значительное сокращение масштабов насилия после совместного заявления Турции и Соединённых Штатов.

«Я думаю, что сейчас преждевременно оценивать последствия и результаты соглашения», — подчеркнул генсек.

Давать оценки договорённостям, которые были достигнуты в ходе встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии, пока рано. Такое мнение сегодня, 23 октября, на пресс-конференции в преддверии двухдневной встречи министров обороны НАТО. Которая пройдёт 24−25 октября в Брюсселе, выразил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

13:14 23.10.2019

США потеряли Сирию, а Россия заняла пустоту, которую они оставили после себя, считает научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов.

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Читайте также: Уход американских военных из Сирии назвали «позорным бегством»

13:17 23.10.2019 Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Сейед Аббас Мусави сообщил, что Тегеран приветствует договоренности по Сирии, которые были заключены между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Официальное заявление было опубликовано иранским МИД 23 октября. Об этом: В Иране положительно оценили соглашение Москвы и Анкары по Сирии

13:52 23.10.2019 В Госдуме считают лишним вмешательство США в достигнутые договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Договоренности Путина и Эрдогана по ситуации в Сирии не нуждаются в оценках со стороны НАТО. Главное, чтобы НАТО не мешал», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook. Читайте подробнее: Журавлёв: Договоренности Путина и Эрдогана не нуждаются в оценке НАТО

14:14 23.10.2019 Военные США, которые перебрасываются с территории Сирии в Ирак, будут выведены оттуда в течение месяца в Кувейт или Катар. Об этом 23 октября заявил глава минобороны Ирака Наджах аш-Шамари, его слова приводит телеканал Al-Sumaria. Подробности в материале: Выведенных из Сирии военных США перебросят в Кувейт или Катар — СМИ

15:36 23.10.2019 Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв. duma.gov.ru

15:36 23.10.2019 Соединенные Штаты оказались крупнейшим геополитическим неудачником после соглашения между президентами России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о совместном патрулировании севера Сирии, сообщает CNN. Об этом: В США заявили об очередном унижении из-за соглашения Путина и Эрдогана

15:41 23.10.2019 Карту с отражёнными на ней основными положениями меморандума по Сирии между Россией и Турцией опубликовало Министерство обороны РФ на своем официальном сайте. Читайте также: Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений РФ и Турции по Сирии

16:11 23.10.2019 Германия собирается провести обсуждение меморандума по Сирии между Россией и Турцией с партнерами по Евросоюзу, а также с Москвой и Анкарой. Об этом 23 октября сообщил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Подробности в материале: В Германии отреагировали на договорённости Путина и Эрдогана по Сирии

16:31 23.10.2019 Фотографии патрулирования силами военной полиции РФ территории в конфликтной зоне на сирийско-турецкой границе опубликовал военкор «Комсомолки» Александр Коц. О вводе российских военных в эту зону накануне договорились президенты РФ и Турции. https://twitter.com/sashakots/status/1186944218759081984

17:54 23.10.2019 Штеффен Зайберт. bundesregierung. de

18:58 23.10.2019 Президент США отметил, что у него «отличные отношения» с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и он «любит» Турцию. Читайте подробнее: Трамп объявил о снятии санкций с Турции

18:58 23.10.2019 Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские военные уходят из Сирии. Читайте также: «Мы проделали отличную работу!» — Трамп сделал заявление по Сирии

19:05 23.10.2019 Президент США Дональд Трамп заявил, что «верит» в «постоянное прекращение огня» на севере Сирии, в ходе своего официального заявления по Сирии в Белом доме 23 октября. Читайте также: Трамп «верит» в прекращение огня на севере Сирии

19:11 23.10.2019 Президент США Дональд Трамп отметил, что «20 миль» границы были местом гибели тысяч людей, и он верит, что теперь эта земля станет действительно «безопасной» Подробности в материале: США поддерживают создание «безопасной зоны» в Сирии — Трамп

19:15 23.10.2019 Россия и Турция не достигнут «ничего хорошего» на основе заключенного ими соглашения по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии, заявил 23 октября спецпредставитель госдепа США по Сирии Джеймс Джеффри на слушаниях в палате представителей. По его словам, будущее этого соглашения стоит расценивать скептически «Они не добьются ничего хорошего, действуя в соответствии с этим соглашением», — заявил Джеффри.

19:20 23.10.2019 В настоящий момент около 200−300 военных Соединенных Штатов остаются в населенном пункте Эт-Танф на юго-востоке Сирии. Большая часть военных США с севера Сирии уже перемещена в Ирак. Читайте также: США оставят «небольшое количество» военных в Сирии — Трамп

19:38 23.10.2019 Возле границы Сирии и Турции российская военная полиция начала патрулирование, заявил 23 октября представитель командования российской группировки в Сирии генерал Игорь Серицкий в эфире телеканала «Россия-24. Он уточнил, что патрулирование приграничной зоны началось в 12:00, а в приграничном сирийском городе Кобани, так же известном как Айн-эль-Араб, будет базироваться подразделение российской военной полиции.

19:48 23.10.2019 «Сколько американцев должно умереть на Ближнем Востоке из-за этих древних межконфессиональных и племенных конфликтов? Я полон решимости пойти по другому пути», — заявил президент США Дональд Трамп в своем выступлении по Сири. Читайте подробнее: «Пусть другие дерутся за этот кровавый песок!» — заявление Трампа по Сирии

20:58 23.10.2019 Благодаря переговорам с Турцией по ситуации в Сирии удалось спасти «неисчислимое количество жизней», заявил президент США. Читайте также: Трамп заявил о спасении «неисчислимого количества жизней» в Сирии

22:09 23.10.2019 Подразделения российской военной полиции в Сирийской Арабской Республике ежедневно выезжают в рейды по южным пригородам Дамаска Минобороны России

22:17 23.10.2019 Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провёл переговоры с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлумом Абдо, сообщает 23 октября пресс-служба Минобороны России. Переговоры проводились в режиме видеоконференции. В них также принимал участие первый замглавы Минобороны РФ генерал армии Валерий Герасимов. Читайте также: Шойгу провел переговоры с командующим силами сирийских курдов (СДС)

22:32 23.10.2019 Действия России и Турции по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии поддержал Генсек ООН, заявил 23 октября на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря Фархан Хак. По его словам, в ООН внимательно следят за ситуацией у границы Сирии и Турции.

23:24 23.10.2019 Европарламент готовится проголосовать за принятие резолюции с осуждением военной операции Турции на северо-востоке Сирии, сообщается в тексте проекта документа, внесённого 23 октября в базу Европарламента. Проект документа был выработан на сессии парламента в Страсбурге и будет вынесен на голосование 24 октября.

00:54 24.10.2019 Сергей Шойгу Минобороны России

01:40 24.10.2019 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не поддался на угрозы США, однако прекратил военную операцию после встречи с российским лидером Владимиром Путиным, отметил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter. «В понедельник, выступая в Стамбуле, Эрдоган дал понять, что не поддастся на угрозы и санкции. Во вторник, после встречи с Путиным в Сочи, заявил о прекращении военной операции. Ощутите разницу между реакцией Анкары на силовое давление и ее реакцией на дипломатию. Фактор Путина», — заявил сенатор. Читайте также: Пушков отметил «фактор Путина» в успешной дипломатии

01:48 24.10.2019 Российско-турецкие переговоры kremlin.ru

08:26 24.10.2019 Министры обороны стран-членов Североатлантического альянса планируют сегодня, 24 октября, обсудить в Брюсселе военную операцию Турции «Источник мира» в Сирии. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи. Подробности в материале: В НАТО намерены обсудить военную операцию Турции в Сирии

08:43 24.10.2019 Представители Демократических сил Сирии (ДСС) выразили благодарность президенту США Дональду Трампу в связи с его усилиями по прекращению турецкой агрессии на севере страны. Читайте подробнее: Командующий ДСС поблагодарил Трампа за перемирие с Турцией

09:07 24.10.2019 Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Сочи, где проводил переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, ответил на вопросы журналистов. Он заявил: «Нашим соглашением мы нанесли ещё один удар по террористическому коридору. Мы сделали шаг, который укрепит территориальную целостность Сирии». Подробности в материале: Президент Эрдоган: наше соглашение с РФ уничтожило террористический коридор

09:15 24.10.2019 Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов относительно своих переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи, о вероятности вхождения боевиков Отрядов народной обороны в структуру сил Башара Асада заявил: «Что касается этого вопроса, мы даже сделали для господина Путина напоминание; это была изменённая версия того, о чем вы говорили. Мы спросили: «Если в случае необходимости они останутся в регионе, просто надев униформу сил Асада, что тогда?». Путин ответил: «Мы не позволим этому произойти». Мы будем следить». Подробности в материале: Президент Эрдоган: террористы не войдут в состав сил Асада

09:21 24.10.2019 Уполномоченная Министерства обороны Турецкой Республики по связям с прессой и общественностью подполковник Надиде Шебнем Актоп провела пресс-конференцию, посвященную соглашению, достигнутому на переговорах в Сочи между президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Она заявила: «С 23 октября мы начинаем совместные с Россией работы». Читайте подробнее: Минобороны Турции: мы начнем совместные с Россией работы

09:25 24.10.2019 Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи. kremlin.ru

09:33 24.10.2019 Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на вопрос журналиста о том, рассматривались ли на переговорах с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи варианты продолжения операции там, откуда откажутся уйти Отряды народной обороны, ответил: «Если как Россия, так и США не исполнят свои обязательства, взятые на себя по заключённым с нами соглашениям, то в вопросе того, что мы в таком случае предпримем, изменений нет». Об этом: Президент Эрдоган: мы снова вступим в игру, если террористы не уйдут

09:35 24.10.2019 Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после возвращения из Сочи, где проводил переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, заявил: «В ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) есть англичане, немцы, французы, голландцы, так или иначе, но и турки тоже. Мы разве говорим о нем в националистическом ключе? Ни в коем случае, нельзя представлять это борьбой против этносов». Читайте подробнее: Президент Эрдоган: мы боремся с террористами, а не с этносами

09:49 24.10.2019 Председатель исполнительного комитета курдского Совета демократической Сирии Ильхам Ахмед заявила о применении войсками Турции боеприпасов с фосфором во время военной операции «Источник мира» на севере Сирии. Она сообщила об этом 24 октября во время своего выступления в конгрессе США. Читайте также: Курды обвинили Турцию в применении в Сирии боеприпасов с фосфором

10:03 24.10.2019 Взрыв снаряда с белым фосфором

10:44 24.10.2019 Базу в районе сирийского города Кобани (Айн-эль-Араб), расположенную на господствующей высоте, заняли подразделения военной полиции России. Об этом рассказал представитель командования группировки войск в Сирии генерал Игорь Серицкий, передает ТАСС. Об этом: Военная полиция РФ заняла высоту в двух километрах от границы с Турцией

10:56 24.10.2019 Специальный представитель президента США по конфликту в Сирии Джеймс Джеффри заявил, что агрессия Турции против курдских повстанцев подорвала борьбу против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Читайте подробнее: Спецпредставитель Трампа: агрессия Турции в Сирии подорвала борьбу с ИГ*

11:16 24.10.2019 Джеймс Джеффри. defense.gov

11:17 24.10.2019 Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили на встрече в Баку ситуацию с проведением Турцией военной операции «Источник мира» на севере Сирии после достижения договорённостей по ситуации в регионе между Москвой и Анкарой. Об этом 24 октября сообщает министерство иностранных дел Ирана. Читайте подробнее: Главы МИД Турции и Ирана обсудили в Баку ситуацию в Сирии

11:53 24.10.2019 Турецкое новостное агенство Anadolu Ajansı опубликовало статью, в которой заявило, что изображения террористического главаря Абдуллаха Оджалана, найденные в лагерях Отрядов народной обороны, захваченных в ходе турецкой операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, доказывают ложность заявлений ряда западных стран об отсутствии связи между Рабочей партией Курдистана (РПК, признана террористической организацией США и ЕС) и Отрядами народной обороны. Читайте подробнее: СМИ Турции: запад лжет о различии между РПК и Отрядами народной обороны

11:58 24.10.2019 Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу на симпозиуме по вопросам радикализма и экстремизма в Анкаре заявил, что, поддерживая до сегодняшнего времени Рабочую партию Курдистана и ее сирийское продолжение, Отряды народной обороны, Запад совершил серьезную ошибку. Читайте подробнее: МВД Турции: Запад ошибся, поддержав Отряды народной обороны

12:22 24.10.2019 Сулейман Сойлу. mfa.gov.ct.tr

12:24 24.10.2019 Только российские подразделения находятся на легитимной основе на территории Сирии, а именно по просьбе сирийского руководства. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя заявление Трампа о том, что в Сирии останутся военные. «Конечной целью является полный полный вывод любых иностранных вооруженных сил с территории Сирийской Арабской Республики. Это позиция, которую разделяет и Москва, и Дамаск. Эта цель является приоритетной после полного политического урегулирования», — сказал он.

12:34 24.10.2019 Нахождение любых иностранных военных, в частности американских солдат, на территории Сирии является незаконным. Все они должны покинуть страну. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что на территории САР на легитимной основе находятся только российские подразделения — об этом российскую строну просило сирийское руководство. Читайте подробнее: Присутствие любых иностранных военных в Сирии незаконно — Песков

12:47 24.10.2019 Уполномоченная министерства обороны Турецкой Республики по связям с прессой и общественностью подполковник Надиде Шебнем Актоп провела пресс-конференцию, посвященную последним событиям, связанным с приостановленной операцией «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Она заявила: «На настоящий момент в районе проведения операции обезврежено 40 мин и 227 самодельных взрывных устройств». Подробности в материале: Минобороны Турции: в ходе операции «Источник мира» обезврежено 227 СВУ

12:53 24.10.2019 Специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что из-за действий Турции на севере страны из тюрем сбежали свыше 100 боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Читайте также: Агрессия Турции в Сирии привела к бегству более 100 террористов — Джеффри

13:03 24.10.2019 Для выполнения новых задач на территорию Сирии будет дополнительно переброшено 273 представителя российской военной полиции и 33 единицы техники. Об этом 24 октября заявил представитель Минобороны. Читайте также: 276 российских полицейских перебросят в Сирию — СМИ

13:20 24.10.2019 Военная полиция вооруженных сил РФ. mil.ru

13:30 24.10.2019 Анкара не предполагала того, что американцы сделают серьезную ставку на Сирийские демократические силы (СДС), что с ним станут негромко сотрудничать и Москва. На Ближнем Востоке назревают большие события, пишет шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUMСтанислав Тарасов в статье: Сирия: кто и как вводит СДС в мировую политику

14:01 24.10.2019 Станислав Тарасов ИА REGNUM

14:24 24.10.2019 Специальный представитель президента США по Сирии Джеймс Джеффри поблагодарил Иракский Курдистан за прием беженцев. Читайте также: В США поблагодарили Иракский Курдистан за спасение беженцев

14:46 24.10.2019 Меморандум, подписанный президентами РФ и Турции, не устанавливает временных рамок нахождения турецких военных в зоне проведения операции «Источник мира» на территории Сирии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября, об этом сообщил замглавы МИД Сергей Вершинин. «Меморандум временных параметров на этот счет не устанавливает», — сказал представитель внешнеполитического ведомства. Читайте также: Меморандум Путина и Эрдогана выполняется — МИД

14:52 24.10.2019 Меморандум между Россией и Турцией по урегулированию ситуации в Сирии выполняется, согласно достигнутым на встрече глав двух государств в Сочи договорённостям. Об этом 24 октября сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Подробности в материале: МИД РФ о меморандуме по Сирии: «Выполняется»

14:53 24.10.2019 Сергей Вершинин. mid.ru

14:59 24.10.2019 Министр обороны США Марк Эспер выразил недовольство в отношении сотрудничества Турции и России. Читайте подробнее: Глава Пентагона недоволен сотрудничеством Турции и России по Сирии

15:17 24.10.2019 Помощник президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрахим Калын подверг критике французский журнал Le Point за критику главы государства. Подробности в материале: В Турции раскритиковали французское издание за публикацию об Эрдогане

15:47 24.10.2019 Ситуация на севере Сирии улучшилась в последние дни. Об этом 24 октября заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг перед началом министерских переговоров в штаб-квартире НАТО. Читайте подробнее: Генсек НАТО увидел прогресс в ситуации на севере Сирии

16:35 24.10.2019 Йенс Столтенберг. nato.int

16:54 24.10.2019 «Несмотря на приверженность наших сил решению о прекращении огня и выводу наших войск со всего района…, турецкое государство и связанные с ним террористические группировки все еще нарушают режим прекращения огня», — говорится в заявлении «Сирийских демократических сил». Подробности в материале: Курды обвинили Турцию в нарушении перемирия

17:26 24.10.2019 Помощник президента Турции Ибрахим Калын. tccb.gov.tr

17:33 24.10.2019 Военная операция на северо-востоке Сирии будет возобновлена, если продолжатся террористические нападения, заявил 24 октября президент Турции Тайип Эрдоган в ходе своего выступления в Анкаре. «Наша операция прошла успешно. Но если террористы снова появятся в обозначенной нами зоне, мы воспользуемся своим правом их уничтожить. И если они будут продолжать такие действия, мы продолжим нашу операцию», — сказал Реджеп Эрдоган.

18:17 24.10.2019 Реджеп Эрдоган. tccb.gov.tr

18:35 24.10.2019 Российская военная полиция впервые провела патрулирование зоны у сирийско-турецкой границы по маршруту Камышлы — Абуда, сообщает 24 октября пресс-служба Минобороны России. Уточняется, что протяжённость нового маршрута патрулирования превышает 60 км.

18:49 24.10.2019 Военная полиция России в Сирии Минобороны России

19:57 24.10.2019 Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону вопросы реализации российско-турецкого меморандума о взаимопонимании и урегулировании на севере Сирии, сообщает 24 октября официальный сайт МИД РФ. Подробности телефонного разговора не раскрываются. «Министры обсудили ход реализации меморандума о взаимопонимании, подписанного по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана в Сочи 22 октября. Условлено продолжить координацию усилий в целях скорейшей стабилизации ситуации на северо-востоке Сирии», — указано в официальном сообщении МИД РФ.

23:25 24.10.2019 Министерство юстиции Турции занимается подготовкой запроса в адрес США о выдаче Мазлума Абди, командующего «Сирийских демократических сил» (SDF), заявил 24 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT. По мнению Эрдогана, Мазлум Абди является террористом, объявленным в розыск.