Завершается военная операция Турции в Сирии. Реакция и перспективы
Турецкая сторона квалифицировала договоренности с Россией в Сочи как «отличные». В широком смысле слова они позволяют Эрдогану выбраться из «сирийской ловушки», в которой он оказался, причем не только по вине США. Теперь, возможно, открывается возможность для налаживания диалога между Анкарой и Дамаском. Об этом пишет шеф-редактор Восточной редакции Станислав Тарасов в статье:
«Путин и Эрдоган обо всем договорились»
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Достигнутые президентами России и Турции договоренности — это политическая победа России и Сирии и поражение курдов и США, считает военный обозреватель ИА REGNUMЛеонид Нерсисян.
Победа России и Сирии, поражение курдов и США: о решениях Путина и Эрдогана
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США не выполнили своих обещаний, данных при заключении соглашения с Анкарой о приостановке турецкой военной операции «Источник мира» в Сирии, заявил 22 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Об этом сообщил телеканал NTV.
«Данные обещания не были выполнены целиком. Мы предпримем необходимые шаги. Но если мы пойдем на уступки, то откроем дорогу для террористов», — цитирует слова Эрдогана телеканал NTV
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США не полностью выполнили свои обещания по Сирии и Анкара готова предпринять необходимые меры.
Об этом: США не выполнили все обещания в рамках соглашения по Сирии — Эрдоган
В телефонном разговоре с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад заявил, что Дамаск выступает против любого захвата своих территорий, а в сложившейся на северо-востоке страны ситуации виноваты те, кто преследовал сепаратистские цели.
Читайте подробнее: Асад — Путину: Дамаск против любого отторжения сирийской земли
Турция не собирается продолжать военную операцию на северо-востоке Сирии после отхода курдских отрядов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление турецкого министерства обороны.
Ведомство отмечает, что Соединенные Штаты заверили Турцию о полном отходе курдских отрядов из зоны проведения операции «Источник мира». В связи с этим Анкара не видит необходимости продолжать операцию в этом регионе, так как все изначальные цели были достигнуты.
Об этом: Минобороны Турции объявило об окончании военной операции в Сирии
Вице-президент США Майк Пенс подтвердил вывод курдских отрядов с территории Сирии, занятой турецкими войсками в ходе операции «Источник мира». Об этом он заявил в ходе выступления в Heritage Foundation в Вашингтоне.
«Сегодня мы получили сообщение от командующего сирийскими силами (имеются в виду курдские отряды — прим. ИА REGNUM), что все их военные силы выведены из зоны безопасности, находящейся под контролем турецких военных», — заявил Пенс.
Американский вице-президент также не исключил заключения постоянного перемирия с Турцией. Он подчеркнул, что переговоры об этом уже ведутся.
Читайте также: Пенс подтвердил вывод курдов с северо-востока Сирии
Военная полиция РФ начала патрулирование передовых позиций армии Сирии к северо-востоку от города Манбидж.
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Много «дыр» в российско-турецких договоренностях, достигнутых 22 октября, обнаружил спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри. Об этом он заявил во вторник на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.
Подробности в материале: В США увидели «дыры» в российско-турецком соглашении по Сирии
В Белом доме готовятся ввести масштабные санкции в отношении Турции, если ее военная операция в Сирии продолжится. Об этом вице-президент США Майкл Пенс заявил каналу Fox News в интервью, показанном 22 октября.
Читайте также: США введут санкции, если Турция продолжит операцию в Сирии — Пенс
Глава министерства обороны США Марк Эспер прибыл в Багдад с необъявленным визитом. Об этом 23 октября сообщает агентов Reuters.
Об этом: Глава Пентагона прибыл в Ирак с необъявленным визитом
Национальный лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за медицинскую помощь курдскому мальчику.
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Военные формирования курдов выведены с территории зон безопасности, создаваемой Анкарой на севере Сирии. Об этом 23 октября заявил вице-президент США Майкл Пенс во время своего выступления в Heritage Foundation в Вашингтоне.
Читайте также: Формирования курдов выведены из «зоны безопасности» в Сирии — Пенс
Соединенные Штаты бросили курдов в Сирии, оставив их на границе и вынуждая воевать с военными Турции, заявил 23 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Песков: США бросили курдов в Сирии, вынудив их воевать с турецкими военными
Анкара не против того, чтобы курды вошли в местные органы власти на севере Сирии. О этом 23 октября заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, его слова приводит Anadolu Ajansı.
Читайте также: Чавушоглу: Турция не против участия курдов в органах самоуправления в Сирии
Россия будет играть роль посредника в выполнении условий Аданского соглашения между Турцией и Сирией. Такое мнение 23 октября на встрече с редакторами агентства Anadolu высказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Глава турецкого внешнеполитического ведомства напомнил, что Аданское соглашение продолжает действовать. Однако, по его словам, даже при наличии у Сирии желания его выполнить, для этого отсутствуют возможности.
«Так что Россия в этой ситуации возьмёт на себя роль посредника и будет способствовать реализации соглашения», — приводит ТАСС слова министра.
Читайте также: Глава МИД Турции рассказал о роли России в выполнении Аданского соглашения
Согласно российско-турецкому меморандуму по Сирии колонна российской военной полиции пересекла Евфрат и направилась в сторону пограничного города Кобани. Об этом сообщило 23 октября РИА новости.
Об этом: Российская военная полиция пересекла Евфрат в рамках соглашения с Турцией
Министерство обороны Турции не видит смысла в продолжении боевых действий в Сирии после истечения срока прекращения огня.
Читайте также: Минобороны Турции: продолжать боевые действия в Сирии нет необходимости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хотел не завоевывать территорию Сирии, а обезопасить границы, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов.
Об этом: Выиграл сирийский народ! — эксперт об итоге переговоров Путина и Эрдогана
Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану не нужны сирийские территории, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов.
Об этом: Идею о возрождении Эрдоганом Османской империи назвали страшилкой
Давать оценки договорённостям, которые были достигнуты в ходе встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии, пока рано. Такое мнение сегодня, 23 октября, на пресс-конференции в преддверии двухдневной встречи министров обороны НАТО. Которая пройдёт 24−25 октября в Брюсселе, выразил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
«Я думаю, что сейчас преждевременно оценивать последствия и результаты соглашения», — подчеркнул генсек.
Также Столтенберг приветствовал значительное сокращение масштабов насилия после совместного заявления Турции и Соединённых Штатов.
Подробности в материале: Генсек НАТО прокомментировал договорённости путина и Эрдогана по Сирии
США потеряли Сирию, а Россия заняла пустоту, которую они оставили после себя, считает научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов.
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Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Сейед Аббас Мусави сообщил, что Тегеран приветствует договоренности по Сирии, которые были заключены между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Официальное заявление было опубликовано иранским МИД 23 октября.
Об этом: В Иране положительно оценили соглашение Москвы и Анкары по Сирии
В Госдуме считают лишним вмешательство США в достигнутые договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Договоренности Путина и Эрдогана по ситуации в Сирии не нуждаются в оценках со стороны НАТО. Главное, чтобы НАТО не мешал», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.
Читайте подробнее: Журавлёв: Договоренности Путина и Эрдогана не нуждаются в оценке НАТО
Военные США, которые перебрасываются с территории Сирии в Ирак, будут выведены оттуда в течение месяца в Кувейт или Катар. Об этом 23 октября заявил глава минобороны Ирака Наджах аш-Шамари, его слова приводит телеканал Al-Sumaria.
Подробности в материале: Выведенных из Сирии военных США перебросят в Кувейт или Катар — СМИ
Соединенные Штаты оказались крупнейшим геополитическим неудачником после соглашения между президентами России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о совместном патрулировании севера Сирии, сообщает CNN.
Об этом: В США заявили об очередном унижении из-за соглашения Путина и Эрдогана
Карту с отражёнными на ней основными положениями меморандума по Сирии между Россией и Турцией опубликовало Министерство обороны РФ на своем официальном сайте.
Читайте также: Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений РФ и Турции по Сирии
Германия собирается провести обсуждение меморандума по Сирии между Россией и Турцией с партнерами по Евросоюзу, а также с Москвой и Анкарой. Об этом 23 октября сообщил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Подробности в материале: В Германии отреагировали на договорённости Путина и Эрдогана по Сирии
Фотографии патрулирования силами военной полиции РФ территории в конфликтной зоне на сирийско-турецкой границе опубликовал военкор «Комсомолки» Александр Коц. О вводе российских военных в эту зону накануне договорились президенты РФ и Турции.
Президент США отметил, что у него «отличные отношения» с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и он «любит» Турцию.
Читайте подробнее: Трамп объявил о снятии санкций с Турции
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские военные уходят из Сирии.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что «верит» в «постоянное прекращение огня» на севере Сирии, в ходе своего официального заявления по Сирии в Белом доме 23 октября.
Читайте также: Трамп «верит» в прекращение огня на севере Сирии
Президент США Дональд Трамп отметил, что «20 миль» границы были местом гибели тысяч людей, и он верит, что теперь эта земля станет действительно «безопасной»
Подробности в материале: США поддерживают создание «безопасной зоны» в Сирии — Трамп
Россия и Турция не достигнут «ничего хорошего» на основе заключенного ими соглашения по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии, заявил 23 октября спецпредставитель госдепа США по Сирии Джеймс Джеффри на слушаниях в палате представителей.
По его словам, будущее этого соглашения стоит расценивать скептически
«Они не добьются ничего хорошего, действуя в соответствии с этим соглашением», — заявил Джеффри.
В настоящий момент около 200−300 военных Соединенных Штатов остаются в населенном пункте Эт-Танф на юго-востоке Сирии. Большая часть военных США с севера Сирии уже перемещена в Ирак.
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Возле границы Сирии и Турции российская военная полиция начала патрулирование, заявил 23 октября представитель командования российской группировки в Сирии генерал Игорь Серицкий в эфире телеканала «Россия-24.
Он уточнил, что патрулирование приграничной зоны началось в 12:00, а в приграничном сирийском городе Кобани, так же известном как Айн-эль-Араб, будет базироваться подразделение российской военной полиции.
«Сколько американцев должно умереть на Ближнем Востоке из-за этих древних межконфессиональных и племенных конфликтов? Я полон решимости пойти по другому пути», — заявил президент США Дональд Трамп в своем выступлении по Сири.
Читайте подробнее: «Пусть другие дерутся за этот кровавый песок!» — заявление Трампа по Сирии
Благодаря переговорам с Турцией по ситуации в Сирии удалось спасти «неисчислимое количество жизней», заявил президент США.
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провёл переговоры с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлумом Абдо, сообщает 23 октября пресс-служба Минобороны России.
Переговоры проводились в режиме видеоконференции. В них также принимал участие первый замглавы Минобороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Читайте также: Шойгу провел переговоры с командующим силами сирийских курдов (СДС)
Действия России и Турции по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии поддержал Генсек ООН, заявил 23 октября на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря Фархан Хак.
По его словам, в ООН внимательно следят за ситуацией у границы Сирии и Турции.
Европарламент готовится проголосовать за принятие резолюции с осуждением военной операции Турции на северо-востоке Сирии, сообщается в тексте проекта документа, внесённого 23 октября в базу Европарламента.
Проект документа был выработан на сессии парламента в Страсбурге и будет вынесен на голосование 24 октября.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не поддался на угрозы США, однако прекратил военную операцию после встречи с российским лидером Владимиром Путиным, отметил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
«В понедельник, выступая в Стамбуле, Эрдоган дал понять, что не поддастся на угрозы и санкции. Во вторник, после встречи с Путиным в Сочи, заявил о прекращении военной операции. Ощутите разницу между реакцией Анкары на силовое давление и ее реакцией на дипломатию. Фактор Путина», — заявил сенатор.
Читайте также: Пушков отметил «фактор Путина» в успешной дипломатии
Министры обороны стран-членов Североатлантического альянса планируют сегодня, 24 октября, обсудить в Брюсселе военную операцию Турции «Источник мира» в Сирии. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи.
Подробности в материале: В НАТО намерены обсудить военную операцию Турции в Сирии
Представители Демократических сил Сирии (ДСС) выразили благодарность президенту США Дональду Трампу в связи с его усилиями по прекращению турецкой агрессии на севере страны.
Читайте подробнее: Командующий ДСС поблагодарил Трампа за перемирие с Турцией
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Сочи, где проводил переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, ответил на вопросы журналистов. Он заявил: «Нашим соглашением мы нанесли ещё один удар по террористическому коридору. Мы сделали шаг, который укрепит территориальную целостность Сирии».
Подробности в материале: Президент Эрдоган: наше соглашение с РФ уничтожило террористический коридор
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов относительно своих переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи, о вероятности вхождения боевиков Отрядов народной обороны в структуру сил Башара Асада заявил: «Что касается этого вопроса, мы даже сделали для господина Путина напоминание; это была изменённая версия того, о чем вы говорили. Мы спросили: «Если в случае необходимости они останутся в регионе, просто надев униформу сил Асада, что тогда?». Путин ответил: «Мы не позволим этому произойти». Мы будем следить».
Подробности в материале: Президент Эрдоган: террористы не войдут в состав сил Асада
Уполномоченная Министерства обороны Турецкой Республики по связям с прессой и общественностью подполковник Надиде Шебнем Актоп провела пресс-конференцию, посвященную соглашению, достигнутому на переговорах в Сочи между президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Она заявила: «С 23 октября мы начинаем совместные с Россией работы».
Читайте подробнее: Минобороны Турции: мы начнем совместные с Россией работы
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на вопрос журналиста о том, рассматривались ли на переговорах с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи варианты продолжения операции там, откуда откажутся уйти Отряды народной обороны, ответил: «Если как Россия, так и США не исполнят свои обязательства, взятые на себя по заключённым с нами соглашениям, то в вопросе того, что мы в таком случае предпримем, изменений нет».
Об этом: Президент Эрдоган: мы снова вступим в игру, если террористы не уйдут
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после возвращения из Сочи, где проводил переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, заявил: «В ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) есть англичане, немцы, французы, голландцы, так или иначе, но и турки тоже. Мы разве говорим о нем в националистическом ключе? Ни в коем случае, нельзя представлять это борьбой против этносов».
Читайте подробнее: Президент Эрдоган: мы боремся с террористами, а не с этносами
Председатель исполнительного комитета курдского Совета демократической Сирии Ильхам Ахмед заявила о применении войсками Турции боеприпасов с фосфором во время военной операции «Источник мира» на севере Сирии. Она сообщила об этом 24 октября во время своего выступления в конгрессе США.
Читайте также: Курды обвинили Турцию в применении в Сирии боеприпасов с фосфором
Базу в районе сирийского города Кобани (Айн-эль-Араб), расположенную на господствующей высоте, заняли подразделения военной полиции России. Об этом рассказал представитель командования группировки войск в Сирии генерал Игорь Серицкий, передает ТАСС.
Об этом: Военная полиция РФ заняла высоту в двух километрах от границы с Турцией
Специальный представитель президента США по конфликту в Сирии Джеймс Джеффри заявил, что агрессия Турции против курдских повстанцев подорвала борьбу против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Читайте подробнее: Спецпредставитель Трампа: агрессия Турции в Сирии подорвала борьбу с ИГ*
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили на встрече в Баку ситуацию с проведением Турцией военной операции «Источник мира» на севере Сирии после достижения договорённостей по ситуации в регионе между Москвой и Анкарой. Об этом 24 октября сообщает министерство иностранных дел Ирана.
Читайте подробнее: Главы МИД Турции и Ирана обсудили в Баку ситуацию в Сирии
Турецкое новостное агенство Anadolu Ajansı опубликовало статью, в которой заявило, что изображения террористического главаря Абдуллаха Оджалана, найденные в лагерях Отрядов народной обороны, захваченных в ходе турецкой операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, доказывают ложность заявлений ряда западных стран об отсутствии связи между Рабочей партией Курдистана (РПК, признана террористической организацией США и ЕС) и Отрядами народной обороны.
Читайте подробнее: СМИ Турции: запад лжет о различии между РПК и Отрядами народной обороны
Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу на симпозиуме по вопросам радикализма и экстремизма в Анкаре заявил, что, поддерживая до сегодняшнего времени Рабочую партию Курдистана и ее сирийское продолжение, Отряды народной обороны, Запад совершил серьезную ошибку.
Читайте подробнее: МВД Турции: Запад ошибся, поддержав Отряды народной обороны
Только российские подразделения находятся на легитимной основе на территории Сирии, а именно по просьбе сирийского руководства. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя заявление Трампа о том, что в Сирии останутся военные.
«Конечной целью является полный полный вывод любых иностранных вооруженных сил с территории Сирийской Арабской Республики. Это позиция, которую разделяет и Москва, и Дамаск. Эта цель является приоритетной после полного политического урегулирования», — сказал он.
Нахождение любых иностранных военных, в частности американских солдат, на территории Сирии является незаконным. Все они должны покинуть страну. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что на территории САР на легитимной основе находятся только российские подразделения — об этом российскую строну просило сирийское руководство.
Читайте подробнее: Присутствие любых иностранных военных в Сирии незаконно — Песков
Уполномоченная министерства обороны Турецкой Республики по связям с прессой и общественностью подполковник Надиде Шебнем Актоп провела пресс-конференцию, посвященную последним событиям, связанным с приостановленной операцией «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Она заявила: «На настоящий момент в районе проведения операции обезврежено 40 мин и 227 самодельных взрывных устройств».
Подробности в материале: Минобороны Турции: в ходе операции «Источник мира» обезврежено 227 СВУ
Специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что из-за действий Турции на севере страны из тюрем сбежали свыше 100 боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Читайте также: Агрессия Турции в Сирии привела к бегству более 100 террористов — Джеффри
Для выполнения новых задач на территорию Сирии будет дополнительно переброшено 273 представителя российской военной полиции и 33 единицы техники. Об этом 24 октября заявил представитель Минобороны.
Читайте также: 276 российских полицейских перебросят в Сирию — СМИ
Анкара не предполагала того, что американцы сделают серьезную ставку на Сирийские демократические силы (СДС), что с ним станут негромко сотрудничать и Москва. На Ближнем Востоке назревают большие события, пишет шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUMСтанислав Тарасов в статье:
Специальный представитель президента США по Сирии Джеймс Джеффри поблагодарил Иракский Курдистан за прием беженцев.
Читайте также: В США поблагодарили Иракский Курдистан за спасение беженцев
Меморандум, подписанный президентами РФ и Турции, не устанавливает временных рамок нахождения турецких военных в зоне проведения операции «Источник мира» на территории Сирии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября, об этом сообщил замглавы МИД Сергей Вершинин.
«Меморандум временных параметров на этот счет не устанавливает», — сказал представитель внешнеполитического ведомства.
Читайте также: Меморандум Путина и Эрдогана выполняется — МИД
Меморандум между Россией и Турцией по урегулированию ситуации в Сирии выполняется, согласно достигнутым на встрече глав двух государств в Сочи договорённостям. Об этом 24 октября сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.
Подробности в материале: МИД РФ о меморандуме по Сирии: «Выполняется»
Министр обороны США Марк Эспер выразил недовольство в отношении сотрудничества Турции и России.
Читайте подробнее: Глава Пентагона недоволен сотрудничеством Турции и России по Сирии
Помощник президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрахим Калын подверг критике французский журнал Le Point за критику главы государства.
Подробности в материале: В Турции раскритиковали французское издание за публикацию об Эрдогане
Ситуация на севере Сирии улучшилась в последние дни. Об этом 24 октября заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг перед началом министерских переговоров в штаб-квартире НАТО.
Читайте подробнее: Генсек НАТО увидел прогресс в ситуации на севере Сирии
«Несмотря на приверженность наших сил решению о прекращении огня и выводу наших войск со всего района…, турецкое государство и связанные с ним террористические группировки все еще нарушают режим прекращения огня», — говорится в заявлении «Сирийских демократических сил».
Подробности в материале: Курды обвинили Турцию в нарушении перемирия
Военная операция на северо-востоке Сирии будет возобновлена, если продолжатся террористические нападения, заявил 24 октября президент Турции Тайип Эрдоган в ходе своего выступления в Анкаре.
«Наша операция прошла успешно. Но если террористы снова появятся в обозначенной нами зоне, мы воспользуемся своим правом их уничтожить. И если они будут продолжать такие действия, мы продолжим нашу операцию», — сказал Реджеп Эрдоган.
Российская военная полиция впервые провела патрулирование зоны у сирийско-турецкой границы по маршруту Камышлы — Абуда, сообщает 24 октября пресс-служба Минобороны России.
Уточняется, что протяжённость нового маршрута патрулирования превышает 60 км.
Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону вопросы реализации российско-турецкого меморандума о взаимопонимании и урегулировании на севере Сирии, сообщает 24 октября официальный сайт МИД РФ.
Подробности телефонного разговора не раскрываются.
«Министры обсудили ход реализации меморандума о взаимопонимании, подписанного по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана в Сочи 22 октября. Условлено продолжить координацию усилий в целях скорейшей стабилизации ситуации на северо-востоке Сирии», — указано в официальном сообщении МИД РФ.
Министерство юстиции Турции занимается подготовкой запроса в адрес США о выдаче Мазлума Абди, командующего «Сирийских демократических сил» (SDF), заявил 24 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT.
По мнению Эрдогана, Мазлум Абди является террористом, объявленным в розыск.