Вашингтон, 22 октября, 2019, 22:13 — ИА Регнум. В ходе военной операции Турции на северо-востоке Сирии могли иметь место военные преступления, заявил 22 октября министр обороны США Марк Эспер в интервью телеканалу CNN.

Navy.mil Министр обороны США Марк Эспер

По словам Эспера, он получал сообщения о преступлениях турецких военных против мирных жителей и бойцов курдского ополчения.

«Мы их изучаем, они ужасны, и если они правдивы, а я думаю, что это так, они могут быть расценены в качестве военных преступлений. Я думаю, что виновные в них должны понести наказание, а в ряде случаев можно обвинить и правительство Турции», — сказал Марк Эспер.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые силы Турции с 9 октября проводили военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, направленную против курдских вооруженных формирований.

В ходе операции турецкая авиация и артиллерия наносили удары по ряду приграничных сирийских городов.