Санкт-Петербург, 22 октября, 2019, 21:27 — ИА Регнум. Экспериментальный энергосберегающий трамвай на водородных топливных элементах прошёл обкатку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил портал «Невские новости».

ИА Красная Весна Водородный трамвай

Первый заезд трамвай сделал от Трамвайного парка № 1 до Московских ворот. Инновационному трамваю не требуется контактная сеть, тяговые подстанции и кабеля. Агрегат движется по рельсам за счёт водородного движка, работающего за счёт взаимодействия водорода с воздухом.

В результате физико-химического процесса образуется электрический ток, который приводит трамвай в движение. Водородный движок экономичен, автономен и не представляет опасности для окружающей среды. В трамвайном парке отметили, что подобный вид транспорта может с успехом применяться в новых районах города, где идёт массовое строительство жилья.

Новый трамвай был разработан на базе ретротрамвая модели ЛМ68Н2. Если испытания агрегата будут признаны успешными, то в 2024 году такой вид транспорта будет введён в массовую эксплуатацию. Ожидается, что новые трамвайные линии свяжут Санкт-Петербург с Сертолово, Сестрорецком, Славянкой, а потом очередь дойдет до ближайших райцентров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на улицы Санкт-Петербурга выпустят электробус City Gold из Португалии. Петербург станет первым городом России, где будет протестирован этот вид транспорта.