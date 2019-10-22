Африн, Сирия, 22 октября, 2019, 21:06 — ИА Регнум. Курдское ополчение заявило о полном отводе своих формирований из «безопасной зоны» на сирийско-турецкой границе, 22 октября передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Курды

Объявление было сделано за несколько часов до истечения срока прекращения огня, объявленного ранее Турцией по соглашению с США.

Турция добилась создания на севере Сирии 32-километровой «безопасной зоны», свободной от курдских отрядов.

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