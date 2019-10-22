Мадрид, 22 октября, 2019, 21:04 — ИА Регнум. Радикальные сторонники независимости Каталонии из Комитетов по защите республики (CDR) назначили новую протестную акцию в Барселоне на 19:00 по местному времени, сообщает сегодня, 22 октября, испанское издание La Vanguardia. Примерно в 19:08, передает корреспондент издания, манифестанты перекрыли движение на крупнейшей городской площади — площади Испании.

Ada2019.barcelona Ада Колау

В результате в 15 автобусных маршрутов пришлось внести изменения. Автобусы под номерами D20, D40, V7, H12, H16, 13, 23, 46, 52, 65, 79, 91, 109, 150 и 165 либо ездят в обход площади, либо высаживают пассажиров раньше времени. Каталонская полиция также распорядилась закрыть станцию метро Parallel на линии L3. В 19:30 собравшиеся на площади Испании демонстранты начали выливать на землю моющее средство Fairy, протестуя таким образом против приговора Верховного суда лидерам движения за независимость.

Тем временем мэр Барселоны Ада Колау вместе с тремя заместителями встретилась с представителями консульств почти 50 стран, чтобы внушить им спокойствие и заверить, что всё в порядке, информирует мэрия. Муниципальное правительство также разъяснило консулам, какие меры были приняты, чтобы остановить беспорядки и возобновить нормальное течение жизни в городе.