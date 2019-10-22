Бишкек, 22 октября, 2019, 20:59 — ИА Регнум. Доля теневого оборота нефтепродуктов за 10 месяцев 2018 года составила 25,2% от всего объема ввозимых в Киргизию горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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По данным национального статистического комитета, за аналогичный период 2017 года эти показатели были равны 12,8%.

А в период с января по июнь 2019 года на территорию республики ввезено около 5,8 тысячи тонн нефтепродуктов без соответствующих сопроводительных документов.

Отмечается, что за 2018 год правоохранительные и таможенные органы Киргизии выявили 73 факта контрабанды горюче-смазочных материалов с территории сопредельных стран. Объем задержанных нефтепродуктов превысил 146,5 тысячи литров.

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