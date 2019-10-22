Ханты-Мансийск, 22 октября, 2019, 20:54 — ИА Регнум. В Югре восстанавливают детский сад «Ёлочка», входную группу которого вечером 21 октября протаранил грузовик «Мерседес». Пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации столицы Югры.

Пресс-служба администрации Ханты-Мансийска Эвакуация грузовика из детского сада

По предварительным данным, причиной ДТП стал отказ тормозов у грузовика. К счастью, в момент инцидента детей в дошкольном учреждении не было.

Несущие конструкции здания не пострадали. Снесены лишь некоторые игровые конструкции, треснула стена и разбито окно в здании. Тем не менее, доступ людей в некоторые помещения детсада временно ограничен. УМВД России по Югре проводит своё расследование. На данный момент на 59-летнего водителя составлен протокол об административном нарушении за управление транспортным средством с заведомо неисправной тормозной системой.