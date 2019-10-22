Сочи, Краснодарский край, 22 октября, 2019, 20:42 — ИА Регнум. Турецкая военная операция «Источник мира», проводившаяся на северо-востоке Сирии, прекращается, заявил 22 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Турецкий боец

Это заявление глава российского МИД сделал после пятичасовых переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, проходивших в Сочи.

Напомним, в итоге переговоров был принят меморандум о взаимопонимании, включающий в себя ряд конкретных мер, позволяющих сохранить территориальную целостность Сирии и обеспечить интересы национальной безопасности Турции на её южных границах.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкая военная операция «Источник мира» проводилась с 9 октября на северо-востоке Сирии и была направлена главным образом против курдских вооруженных формирований и Рабочей партии Курдистана.