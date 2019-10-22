Ла-Пас, 22 октября, 2019, 20:51 — ИА Регнум. По результатам обработки 95,22% голосов, действующий руководитель Боливии Эво Моралес набирает на президентских выборах 46,86% голосов, а его ближайший конкурент Карлос Меса — 36,73%. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina со ссылкой на Верховный избирательный трибунал Боливии.

Sebastian Baryli Эво Моралес

Отмечается, что новая расстановка сил повышает шансы Моралеса избежать второго тура голосования.

Согласно боливийскому законодательству, для победы в первом туре лидирующий кандидат должен набрать либо абсолютное большинство (50%+1) голосов, либо больше 40%, но при этом опередить ближайшего соперника более, чем на 10%.