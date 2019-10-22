Ереван, 22 октября, 2019, 20:29 — ИА Регнум. Бывший председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян привлечен в качестве подозреваемого в рамках уголовного дела. Об этом сообщает Специальная следственная служба Армении.

Photolure Ара Баблоян

Баблоян был привлечен по подозрению в присвоении полномочий Конституционного суда в ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному 21 октября в Специальной следственной службе по части 1-й статьи 300-й (Узурпация государственной власти) Уголовного кодекса Армении.

21-го октября бывший заместитель руководителя аппарата НС Арсен Бабаян был задержан по подозрению в служебном подлоге. По данным ССС, в ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного по части 1-й статьи 300-й Уголовного кодекса, были получены фактические данные о том, что должностные лица в процессе сложения полномочий бывшим председателем Конституционного суда Гагиком Арутюняном, в групповых интересах, лично, как и с помощью сотрудников, не являющихся должностными лицами, совершили служебный подлог.

Учитывая, что раскрыто новое предполагаемое преступление, в Специальной следственной службе было возбуждено новое уголовное дело по статье 314 (Служебный подлог) Уголовного кодекса, которое было объединено с уголовным делом о присвоении власти.

Это дело было возбуждено на основании сообщения депутата Армана Бабаджаняна.