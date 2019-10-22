Моздок, Северная Осетия, 22 октября, 2019, 20:22 — ИА Регнум. В Северной Осетии произошло ЧП на станции «Моздок» Северо-Кавказской железной дороги. Двое несовершеннолетних пытались забраться на вагон грузового поезда и попали под высокое напряжение, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Павел Редин ИА Красная весна Железная дорога

Инцидент произошел около 17:00. Детей госпитализировали в реанимацию центральной районной больницы города Моздока. По факту травмирования электрическим током назначена доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи.

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Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем Дагестане в 2019 году было зарегистрировано несколько случаев нарушения безопасности на железнодорожных станциях, в том числе со смертельным исходом. Так, 8 марта 15-летний подросток погиб от удара током, забравшись на вагон грузового поезда на станции «Шамхал», расположенной в черте города Махачкала.