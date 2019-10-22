Сочи, Краснодарский край, 22 октября, 2019, 20:05 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что турецкий лидер дал исчерпывающие объяснения, касающиеся целей и задач турецкой военной операции в Сирии «Источник мира». Переговоры лидеров России и Турции прошли в Сочи сегодня, 22 октября.

Kremlin.ru Владимир Путин с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом,прибывшим в Россию с рабочим визитом

Напомним, что Турция начала военную операцию в на северо-востоке Сирии против находящихся там курдских военных формирований. Власти США, ранее активно поддерживавшие курдов, предали их и бросили на произвол судьбы.

Эрдоган после переговоров с руководством США согласился приостановить военную операцию в Сирии. Сегодня он прибыл к Путину, где детально обсуждалась ситуация в Сирии.