Дзержинск, Нижегородская область, 22 октября, 2019, 20:01 — ИА Регнум. Тело одного из крупнейших в области полигона ТБО (твердых бытовых отходов) «Игумново» в Дзержинске сформировано на 90%. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

2035.government-nnov.ru Территория свалки «Белое море». Нижний Новгород

Тело полигона накрыл многослойный рекультивационный «пирог», в составе которого геотекстиль, георешетка, геомембрана, бентонитовые маты. Из 40 га площадки около 3,5 га покрыты финишным слоем — биоматами, внутри которых заложены семена многолетних трав.

Аналогичным материалом покрыто около 30% территории свалки «Белое море».

По словам главы компании — подрядчика проекта, директора ГБУ НО «Экология Региона» Максима Левина, работы по объекту «Белое море» будут завершены в течение месяца. Работы на полигоне «Игумново» планируется завершит до конца года, если позволят погодные условия.

На свалке «Черная дыра» к настоящему моменту обезврежено 5,489 тыс. тонн подготовленных отходов. До конца года ООО «ГазЭнергоСтрой — экологические технологии» намерено завершить обезвреживание, чтобы приступить к рекультивационным мероприятиям.

Как сообщало ИА REGNUM, процесс ликвидации крупнейших объектов накопленного экологического вреда проходит в рамках программы «Чистая страна» национального проекта «Экология». Срок завершения работ на всех объектах установлен в апреле 2020 года. Средства на ликвидацию свалок область получила в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды» на 2012—2020 годы. На ликвидацию «Черной дыры» было определено 263,3 млн рублей, шламонакопителя «Белое море» на территории завода «Капролактам» — 90,9 млн рублей, а полигона «Игумново» — 145,8 млн рублей.