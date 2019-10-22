Москва, 22 октября, 2019, 19:55 — ИА Регнум. Россия с пониманием относится к решению Турции по операции на границе Сирии, однако важно не допустить, чтобы ситуацией воспользовались террористические силы в регионе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

«Господин Эрдоган дал подробные разъяснения, касающиеся целей и задач турецкой военной операции вдоль границ с Сирией. Мы уже не раз отмечали, что с пониманием относимся к стремлении Турции предпринять шаги, чтобы надёжно гарантировать свою национальную безопасность», — заявил Путин.

Он отметил, что Россия разделяет беспокойство турецкой стороны в связи с усилением угрозы терроризма и ростом этноконфессиональных противоречий в регионе.

«Эти противоречия и сепаратистские настроения в последнее время, на наш взгляд, искусственно подогревались со стороны. Важно, чтобы действиями турецких вооружённых сил не воспользовались террористические организации, в том числе ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM), чьи боевики содержатся в плену у курдских вооружённых формирований и пытаются вырваться на свободу», — подчеркнул президент.