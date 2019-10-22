Путин и Эрдоган ведут переговоры по Сирии уже шесть часов
Сочи, Краснодарский край, 22 октября, 2019, 19:41 — ИА Регнум. Переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи длятся уже шесть часов.
Kremlin.ru
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин
Напомним, что президент Турции прибыл сегодня, 22 октября, в Сочи, чтобы провести переговоры с российским лидером по ситуации в Сирийской Арабской Республике.
Переговоры должны были продлиться 2,5 часа, по их итогам лидеры двух стран должны были дать пресс-конференцию.
Однако они уже длятся шесть часов, и пока не ясно, когда будут завершены.
Известно, что в какой-то момент Путин и Эрдоган уединились и только через некоторое время вернулись к остальным участникам переговоров.