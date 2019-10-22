Москва, 22 октября, 2019, 19:30 — ИА Регнум. Военно-транспортные самолеты ВКС РФ Ан-124 «Руслан» и Ил-62 находятся на авиабазе ВВС ЮАР и готовятся к прибытию стратегических бомбардировщиков Ту-160, сообщает 22 октября Интерфакс-АВН.

Иван Шилов ИА REGNUM Ту-160

Транспортная группа приземлилась на южноафриканской авиабазе «Вотерклуф» вечером 21 октября. На данный момент проводится подготовка к первому в истории этой страны прилёту российских стратегических бомбардировщиков Ту-160.

По данным авиационных мониторинговых интернет-ресурсов, Ил-62 вылетел в ЮАР с авиабазы в Энгельсе в Саратовской области, а затем без посадок прошёл через воздушные пространства Турции, Египта, Судана, Эфиопии, Кении, Танзании и Зимбабве.

Ан-124 «Руслан» отправился в ЮАР с российской авиабазы Хмеймим в Сирии и прошёл по тому же маршруту.

Напомним, ранее Южно-Африканские национальные силы обороны сообщили, что 22 октября в 07:30 мск на авиабазу «Вотерклуф» прилетит вся группа российских самолётов, включая Ту-160.

Как сообщало ИА REGNUM, российские самолёты встречали истребители ВВС ЮАР Gripen и Hawk.