Сочи, Краснодарский край, 22 октября, 2019, 19:01 — ИА Регнум. Переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи длятся уже пять часов, и часть вопросов президенты решают, удаляя всех остальных членов делегаций, сообщает 22 октября источник в окружении главы Российского государства.

Kremlin.ru С Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом

По его информации, в определённый момент Владимир Путин и Реджеп Эрдоган закрылись в переговорной комнате один на один и лишь спустя некоторое время пригласили других членов делегации.

Напомним, основная тема встречи президентов России и Турции — ситуация на северо-востоке Сирии и турецкая военная операция «Источник мира».

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 октября турецкая операция была приостановлена на 120 часов. В 22:00 мск 22 октября срок приостановки военных действий заканчивается.