Архангельск, 22 октября, 2019, 18:57 — ИА Регнум. Ситуация с наукой в стране планомерно меняется в лучшую сторону. Об этом в ходе своего визита в Архангельск заявил полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области Александр Гуцан вручил архангельскому ученому Ольге Аксёновой президентский грант на продолжение исследований

«За последние восемь лет число молодых ученых выросло на 30%. Это значит, что есть преемственность, есть прорыв. Более того, научный крах, который предрекали России её оппоненты, не подтверждается и не имеет под собой никаких оснований. Президентские гранты — еще один шаг по выведению российской науки на качественно новый уровень», — отметил Александр Гуцан.

По словам полпреда, ежегодно 460 ученых получают такие гранты. В этом году в конкурсе приняли участие три тысячи человек по всей стране, из них 297 — представители Северо-Западного федерального округа. Один из победителей — Ольга Аксенова из Архангельска. Сегодня из рук полпреда она получила грант на изучение таксономического и генетического разнообразия брюхоногих моллюсков.