Тегеран, 22 октября, 2019, 19:19 — ИА Регнум. Директор департамента Западной Азии МИД Ирана Расул Мусави в ходе Восьмой встречи по вопросам безопасности в Герате заявил, что ИРИ поддерживает полный вывод войск третьих стран из Афганистана в как можно более короткий срок. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам дипломата, вывод войск является единственным условием восстановления мира в Афганистане. «МИД Ирана поддерживает переговоры любого формата между правительством и народом», — подчеркнул Расул Мусави.

Чиновник отметил, что вывод войск должен проводиться «ответственно». Он заявил, что правительство Ирана всегда выступало за переговоры между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и центральными властями Афганистана, в то время как США сделали большую ошибку, заняв жесткую позицию в отношении «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Ту же ошибку повторяет Белый дом и в 2019 году», — добавил Расул Мусави.